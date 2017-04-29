CA-IrNews: ВКыргызстанеиУзбекистаненамеченооткрыватьплатныеавтодороги

29 апреля 2017, 20:24 Комментарии

CA-IrNews: В Кыргызстане намечено развивать сеть платных автомобильных дорог. Подготовлен cоответствующий проект постановления правительства КР, пишет местна пресса.

Сообщается, что документ "Об утверждении Порядка создания и условия эксплуатации платных автомобильных дорог и дорожных сооружений" вынесен на общественное обсуждение.

Как поделились с информационным агентством в Министерстве транспорта республики, такая мера продиктована недостатком финансовых средств на ремонт и содержание автодорог общего пользования. Отчисления на эти цели из республиканского бюджета едва покрывают 55%-60% необходимых расходов.

"Ежегодное увеличение протяженности реабилитированных и построенных дорог требует выделения еще больше средств из госбюджета на их ремонт и содержание. В связи с бюджетным дефицитом стратегия по созданию и увеличению платных автомобильных дорог является вынужденной и оправданной мерой", - приводит "24.kg" слова одного из сотрудников Минтранса, не публикуя имя респондента.

Строительство платных автобанов будет вестись по принципу частно-государственного партнерства. Как ожидается, от уплаты установленной ренты на оплачиваемых участках будет освобожден спецтранспорт, используемый для осуществления деятельности пожарной охраны, автомашины правоохранительных органов, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, дорожных ремонтных и контролирующих предприятий и организаций, а также транспорт военной автомобильной инспекции, дополняет информагентство.

Реализация такого же проекта намечается и в Узбекистане: там, к 2020 году намечено также построить платные автомагистрали. Об этом интернет-изданию "Подробно.uz" стало известно в правительстве страны.

По данным источника, узбекское руководство прорабатывает проект первой платной автодороги. Она будет пролегать из Ташкента до Бухары, через Самарканд и станет параллельной уже существующей магистрали в том направлении.

"Сейчас в нашей стране нет необходимой законодательной базы для ввода в эксплуатацию платных автомобильных дорог. Поэтому сначала предстоит устранить этот пробел, подготовив соответствующее предложение, чтобы внести его в парламент. Государственный комитет по автомобильным дорогам как раз этим и занимается. Однако не факт, что законодатели могут принять такой законопроект, во всяком случае не с первого раза", - цитирует издание слова респондента.

Он подчеркивает, что нижний порог скорости на подобных трассах будет ограничен. Например, если сейчас в направлении Ташкент — Самарканд — Бухара можно ехать со скоростью не больше 100 км в час, то на параллельной платной дороге скоростной лимит должна быть не менее 120 км в час. Скорее всего, сбор платы, как и везде по миру будет осуществляться посредством установленных при въезде на них электронных терминалов.

Собеседник издания также подчеркнул: выбор строительства первой платной автодороги в республике, сделанный именно в вышеназванном направлении не случаен. Автобан проляжет по популярному туристическому маршруту и свяжет древние города Узбекистана. Появление же альтернативного пути должно будет обеспечить дополнительные удобства и комфорт для путешествующих. В идеале платные автомобильные дороги в республике должны появиться во всех направлениях, так как это уже давно оправдавшая себя практика, внедренная за рубежом, заключил источник, дополняет "Подробно.uz".

По сведениям издания, общая протяженность автодорог в Узбекистане на сегодняшний день составляет 184 тыс. км. Из них свыше 42,6 тыс. км представляют собой магистрали общего пользования. В их числе - входящие в состав Узбекской национальной автомагистрали, длиной 2,7 тыс. км.