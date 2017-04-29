Дождь и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

29 апреля 2017, 19:50 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. В воскресенье, 30 апреля, в Кыргызстане пройдут дожди, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

Осадки ожидаются во всех семи областях. Синоптики прогнозируют, что дожди будут сопровождаться грозами.

В Чуйской и Таласской областях ночью будет +4....+6, днем до 14 градусов тепла.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля, днем 12-15 со знаком "плюс".

В Нарынской области ночью 6 градусов тепла, а в дневное время около +10.

В Иссык-Кульской области ночью также будет +6, днем термометры покажут 10-12 градусов выше нуля.

В Бишкеке ночью не больше +5, днем прогнозируется до 12 градусов тепла.