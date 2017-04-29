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Жители Дача СУ получили деньги со спецсчета МЧС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359140_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423400-ru.html

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29 апреля 2017, 19:51       Комментарии

Жителям пострадавшего поселка Дача СУ в Чуйской области, где 16 января произошла авиационная катастрофа самолета "Боинг-747", выплатили денежные средства в виде моральной поддержки из средств, перечисленных на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций в помощь пострадавшим от кыргызстанцев.
Напомним, принцип распределения денег был разработан правительственной комиссией совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших.
Тогда членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими было принято решение о выделении в целом 5 млн. сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дача СУ. Денежные средства получили более 232 человека, проживающие в данном поселке.
Согласно процедуре, которая требует финансовой отчетности, каждый из них в присутствии государственного нотариуса заполнил соответствующие документы о получении денежных средств.
Отметим, деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли руководители соответствующих государственных органов, родственники погибших, пострадавшие и жители.
По последним данным МЧС КР, на спецсчет от населения поступило 102 млн 160 тысяч 180 сомов.

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