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Для жителей пострадавшего от оползня села Аюу установили палатки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359142_dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423399-ru.html

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Красный полумесяц КР готов предоставить самое необходимое для жителей с.Аюу

29 апреля 2017, 20:00       Комментарии

Для 40 семей села Аюу спасатели МЧС установили 30 пятиместных палаток, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме этого, выделены по 30 гигиенических и кухонных комплектов.
На месте схода оползня создан штаб, который координируют поисковые мероприятия.
В общей сложности в поисковые работы задействованы следующие силы и средства:
<li>180 спасателей МЧС КР;</li><li>100 солдат Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики;</li><li>50 сотрудников районного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;</li><li>15 сотрудников районного управления медицины;</li><li>12 сотрудников районного отдела архитектуры;</li><li>40 человек из числа местных жителей;</li><li>5 сотрудников районного электрических станции;</li><li>с районной службы водного хозяйства привлечен 1 тягач;</li><li>задействован 1 экскаватор МЧС КР.</li>
Всего в поисковой операции задействовано 222 человека, 2 единицы специальной техники, всего на месте ЧС привлечены 402 человека и 2 единицы инженерной техники.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

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