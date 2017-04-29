Для жителей пострадавшего от оползня села Аюу установили палатки

29 апреля 2017, 20:00 Комментарии

Для 40 семей села Аюу спасатели МЧС установили 30 пятиместных палаток, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме этого, выделены по 30 гигиенических и кухонных комплектов.

На месте схода оползня создан штаб, который координируют поисковые мероприятия.

В общей сложности в поисковые работы задействованы следующие силы и средства:

<li>180 спасателей МЧС КР;</li><li>100 солдат Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики;</li><li>50 сотрудников районного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;</li><li>15 сотрудников районного управления медицины;</li><li>12 сотрудников районного отдела архитектуры;</li><li>40 человек из числа местных жителей;</li><li>5 сотрудников районного электрических станции;</li><li>с районной службы водного хозяйства привлечен 1 тягач;</li><li>задействован 1 экскаватор МЧС КР.</li>

Всего в поисковой операции задействовано 222 человека, 2 единицы специальной техники, всего на месте ЧС привлечены 402 человека и 2 единицы инженерной техники.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.