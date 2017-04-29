Kazinform: Сотрудников правоохранительных органов Центральной Азии планируют обучать в Астане

29 апреля 2017, 19:47 Комментарии

Kazinform: Исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов РК Наиль Ахметзакиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в РК Назирмадом Ализода передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу академии.

"Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества двух стран в рамках достигнутых соглашений, отметили необходимость консолидации усилий по укреплению стабильности в регионе", - отмечено в распространенном сообщении.

Перспективным вектором сотрудничества обозначена совместная работа в рамках созданного на базе Академии регионального хаба, где планируется обучение кадров правоохранительных органов государств Центральной Азии.

Руководитель академии отметил, что назрела острая необходимость в качественном профессиональном обучении специалистов лучшим мировым практикам и передовым технологиям борьбы с преступностью.

Особо подчеркнул значимость подписания Меморандума о взаимопонимании с ООН, который открывает широкие возможности для успешной деятельности хаба.