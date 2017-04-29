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Kazinform: Сотрудников правоохранительных органов Центральной Азии планируют обучать в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423398-ru.html

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29 апреля 2017, 19:47       Комментарии

Kazinform: Исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов РК Наиль Ахметзакиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в РК Назирмадом Ализода передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу академии.
"Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества двух стран в рамках достигнутых соглашений, отметили необходимость консолидации усилий по укреплению стабильности в регионе", - отмечено в распространенном сообщении.
Перспективным вектором сотрудничества обозначена совместная работа в рамках созданного на базе Академии регионального хаба, где планируется обучение кадров правоохранительных органов государств Центральной Азии.
Руководитель академии отметил, что назрела острая необходимость в качественном профессиональном обучении специалистов лучшим мировым практикам и передовым технологиям борьбы с преступностью.
Особо подчеркнул значимость подписания Меморандума о взаимопонимании с ООН, который открывает широкие возможности для успешной деятельности хаба.

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