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Новости Кыргызстана

Указом президента 30 апреля объявлено днем траура в КыргызстанУказом президента 30 апреля объявлено днем траура в КыргызстанЖителям Дача-СУ выплатили 5 млн сомов в виде моральной поддержкиЖителям Дача-СУ выплатили 5 млн сомов в виде моральной поддержки

В Кыргызстане 30 апреля объявлен днем траура

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423397-ru.html

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Глава Казахстана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана в связи с трагедией в Ошской области

29 апреля 2017, 16:56       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, подписал Указ "Об объявлении 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике".
Текст Указа:
29 апреля 2017 года в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами Кыргызской Республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким.
Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:
- Объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике.
- В день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.
- Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
- Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.
Указ вступает в силу со дня подписания.

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