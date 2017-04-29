Почему вы так любите наживаться на иностранцах? — иранец о кыргызстанцах

29 апреля 2017, 19:38 Комментарии

Реза Данай живет в Бишкеке около 15 лет. Он переехал сюда из многомиллионного Тегерана, отучился в вузе, женился, и открыл здесь свое дело.

- На первое интервью вы не пришли, поскольку вам было некогда, вы собирали документы на получение вида на жительство в Кыргызстане и сказали, что легче украсть яйца красного дракона, чем сделать это. Что-нибудь изменилось за это время?

- Я очень не хочу идти окольными путями и платить кому-то. Решил собрать документы законным путем, как положено, сначала запросить вид на жительство, а потом получить гражданство.

Уже 8 месяцев я пытаюсь добиться своего. Даже как-то на Facebook выкладывал фотографию всех справок и документов, которые собрал. К моменту, когда я оформил все справки и с толстой папкой пришел в паспортный стол, выяснилось, что половина из них уже недействительна, надо получать их снова. Я не жалуюсь, просто это немного выматывает.

- Какие документы нужны, чтобы стать гражданином Кыргызстана?

- О психологическом здоровье, на СПИД, наркологические, справки об отсутствии судимости в Кыргызстане и Иране. Все они должны быть нотариально заверены. Но есть и еще несколько очень странных: например, разрешение от матери, от жены, попечительство от матери.

Такие проблемы возникают не только в Кыргызстане. Я делал запрос в Интерпол о том, что не имею судимости в Иране. Изготовление этого документа заняло семь месяцев. Я просто ждал... Когда получил желаемое, выяснилось, что многие документы, о которых я говорил ранее, потеряли актуальность и теперь их надо делать заново! Но я верю, что у меня все получится.

- Расскажите, почему вы переехали из Ирана в Кыргызстан?

- В 2004 году отец решил открыть здесь свое дело, поэтому мы и приехали в Бишкек. Мне было 13 лет. После многомиллионного Тегерана Бишкек показался немного тесным.

Поначалу не понимал ничего из того, что говорят местные. На билбордах видел знакомые буквы на латинице, а здесь кириллица. "В" на английском это "b", а мне говорят, что это "в". Аааа! Первые полгода я просто тупил (смеется). Но довольно быстро привык. До приезда сюда я говорил на английском, турецком и фарси. Теперь владею еще русским и кыргызским.

- Весной 2005 года как раз революция первая произошла, не возникало мыслей вернуться в Иран?

- Нет, не возникало. Я смутно помню события тех дней. На площади было очень много людей - много для Бишкека. Во время массовых акций в Тегеране число людей на площадях достигало нескольких миллионов. Разница очевидна.

- Ну и теперь вопрос, без которого не обходится ни одно интервью с иностранцем в Кыргызстане: что вас удивило здесь в первую очередь?

- Я очень увлекался компьютерами, в Тегеране огромные магазины, которые продают компьютерную технику. Здесь в этом плане был тогда жесткий дефицит. Находил мелкие магазинчики, где удавалось достать что-то новенькое.

Еще в Бишкеке было очень зелено, казалось, что гуляешь по парку. Даже когда просто за хлебушком в магазин шел. А еще был шокирован местным гоп-стопом: меня постоянно хотели ограбить, что-то отобрать. Но я адаптировался, научился стоять за себя и даже говорить "по понятиям".

Вообще, приезжих держат за дураков и пытаются на них нажиться. Для иностранцев многие услуги и товары намного дороже, чем они стоят на самом деле. Таксисты делают лишние круги через "Тунгуч", чтобы доехать из ЦУМа до мечети. Сейчас, слыша мой говор, люди понимают, что я давно тут живу, местный уже, но попытки обмануть в чем-то все равно предпринимают.

С инспекторами ГАИ тоже активно ругаюсь. Я знаю свои права и готов заплатить штраф, если виноват. Но когда на мне просто хотят заработать, стою до последнего, доказывая свою невиновность.

- С трудоустройством не возникало сложностей?

- Я всегда пытался зарабатывать тем, что мне приносит удовольствие. Хобби становилось моим заработком. Приехав сюда, я играл на гитаре, мы основали группу, появились друзья-музыканты, которым были нужны инструменты. Так я начал завозить сюда музыкальное оборудование.

Кстати, спасибо ребятам с таможни: они всегда пропускали товар, не требуя взяток, и вообще всегда были рады нам.

Еще я обучал людей катанию на роликах. Это не приносило большого дохода - выручки хватало только на новые ролики, но было весело.

Еще одно хобби, которое я продвигаю в Кыргызстане, - страйкбол. В этом году мы открыли три полигона, куда все желающие могу приехать пострелять. Планируем даже организовать военно-тактический фестиваль. Сейчас договариваемся с мэрией об этом.

А около года назад мы с другом открыли бар.

- В городе очень много подобных заведений. Насколько это прибыльно?

- Когда мы открывали этот бар, решили не заморачиваться вопросами о конкуренции. Мы открыли заведение без ресепшена, без девочки в мини-платье, которая спрашивает, ожидают ли вас без предварительной брони. У нас меню помещается на одном листе.

Это просто место, где люди могут расслабиться после работы. Посреди бара стоит огромный бильярдный стол для любителей погонять шары. Это не ресторан, не кафе, так что таких мест, считаю, в городе немного.

У нас есть клиенты, которых я ласково зову динозаврами, - они ходят к нам с самого открытия. Они, конечно, посещают и другие заведения, но это нормально, человек должен сравнивать и выбирать, где лучше.

- А курьезы какие-то случаются?

- Бывают. Помню, через несколько недель после открытия бара к нам приехали клиенты, сказали, что из милиции... Такие, знаете, люди, застрявшие в 90-х. Интересовались, из чего стены сделаны, достали пистолет и спрашивают: дескать, стены выдержат выстрел?

- И как все закончилось?

- Мирно, к счастью. Посидели и ушли.

- Дайте три дельных совета тем, кто хочет открыть бар в Бишкеке, но пока сомневается. Как запустить проект, чтобы если не миллионы заработать, то хотя бы не обанкротиться?

- Не открывать бар (смеется). Знать, чего вы хотите. Заведения, которые рассчитаны на всех, при хорошей рекламе будут привлекать людей только первые пару месяцев, потом интерес к месту пропадает.

Знайте, если вы пытаетесь одновременно привлечь всех, это провальная идея. Выберите для себя аудиторию и работайте на нее.

Ну и любить свое дело нужно.