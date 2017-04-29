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На место трагедии в Узгене прибыл премьер Жээнбеков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423395-ru.html

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29 апреля 2017, 19:09       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков посетил село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где утром сошел оползень, сообщили в пресс-службе МЧС.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу обрушилась земляная масса объемом около миллиона кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. По предварительной информации, все они погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.
Жээнбеков выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами. На месте трагедии он ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и оказываемой медицинской помощью. Премьер отметил, что будут мобилизованы все силы и средства МЧС и местных органов власти для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
"Государство окажет всю необходимую помощь. Мы сознаем, что это наша общая трагедия", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи пострадавшим будут осуществляться под контролем министра ЧС Кубатбека Боронова и полномочного представителя правительства в Ошской области Таалайбека Сарыбашева, которые должны находиться на месте трагедии.
Местных жителей оперативно эвакуируют в более безопасные места проживания, соответствующий список жителей села Аюу составляет МЧС. Силами ведомства для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне, разбиты 30 пятиместных палаток, доставлено столько же комплектов гигиенических средств и столовых принадлежностей.
О происходящем прямо сейчас на месте ЧП читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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