На место трагедии в Узгене прибыл премьер Жээнбеков

29 апреля 2017, 19:09 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков посетил село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где утром сошел оползень, сообщили в пресс-службе МЧС.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу обрушилась земляная масса объемом около миллиона кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. По предварительной информации, все они погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жээнбеков выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами. На месте трагедии он ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и оказываемой медицинской помощью. Премьер отметил, что будут мобилизованы все силы и средства МЧС и местных органов власти для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Государство окажет всю необходимую помощь. Мы сознаем, что это наша общая трагедия", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи пострадавшим будут осуществляться под контролем министра ЧС Кубатбека Боронова и полномочного представителя правительства в Ошской области Таалайбека Сарыбашева, которые должны находиться на месте трагедии.

Местных жителей оперативно эвакуируют в более безопасные места проживания, соответствующий список жителей села Аюу составляет МЧС. Силами ведомства для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне, разбиты 30 пятиместных палаток, доставлено столько же комплектов гигиенических средств и столовых принадлежностей.

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