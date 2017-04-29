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Глава Казахстана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана в связи с трагедией в Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-kaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423394-ru.html

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Завтра в Кыргызстане день траура

29 апреля 2017, 18:37       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, сообщает КАЗИНФОРМ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как отмечается, глава Казахстана с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области.
Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших.
Сегодня утром в селе Аюу Узгенского района Ошской области сошел оползень, который накрыл 7 жилых домов. По предварительной информации от МЧС КР под земляной массой погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.

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