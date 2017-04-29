Поисковые работы на месте схода оползня в с.Аюу

29 апреля 2017, 18:51 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. МЧС Кыргызстана распространило видео проводимых поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Сегодня утром в селе Аюу сошел оползень объемом около 1 млн кубометров, который накрыл 7 жилых домов. По предварительной информации МЧС КР под земляной массой погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.

На месте трагедии работает оперативный штаб. К работам привлечены 180 спасателей МЧС, 100 военнослужащих Генштаба ВС КР, 50 милиционеров, 15 медиков и более 40 местных жителей. Также задействована техника.

На месте происшествия силами МЧС КР для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей.