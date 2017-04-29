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На место трагедии в Узгене прибыл премьер ЖээнбековНа место трагедии в Узгене прибыл премьер ЖээнбековПремьер-министр С.Жээнбеков прибыл в село Аюу Узгенского района, где сошел оползеньПремьер-министр С.Жээнбеков прибыл в село Аюу Узгенского района, где сошел оползень

Поисковые работы на месте схода оползня в с.Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/poiskovye...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423393-ru.html

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29 апреля 2017, 18:51       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. МЧС Кыргызстана распространило видео проводимых поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
Сегодня утром в селе Аюу сошел оползень объемом около 1 млн кубометров, который накрыл 7 жилых домов. По предварительной информации МЧС КР под земляной массой погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.
На месте трагедии работает оперативный штаб. К работам привлечены 180 спасателей МЧС, 100 военнослужащих Генштаба ВС КР, 50 милиционеров, 15 медиков и более 40 местных жителей. Также задействована техника.
На месте происшествия силами МЧС КР для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей.

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