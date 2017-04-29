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Премьер-министр С.Жээнбеков прибыл в село Аюу Узгенского района, где сошел оползень

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423392-ru.html

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Первый вице-премьер М.Абулгазиев посетил село Аюу , где сошел оползень

29 апреля 2017, 18:47       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 29 апреля посетил село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где сошел оползень.
Премьер-министр выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего стихийного бедствия.
На месте трагедии глава правительства ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и оказываемой медиками помощи жителям села Аюу.
Он отметил, что будут мобилизованы все силы и средства МЧС и местных органов власти для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
"Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры по скорейшей ликвидации последствий данного происшествия. Государство окажет всю необходимую посильную помощь, мы глубоко сознаем, что это наша общая трагедия", - подчеркнул С.Жээнбеков.
Он отметил, что весь процесс работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оказанию помощи пострадавшим будет осуществляться под контролем министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова и полномочного представителя правительства в Ошской области Таалайбека Сарыбашева, которые будут находится на месте трагедии.
В оперативном порядке будет произведена эвакуация местных жителей в более безопасные места проживания. Составлением соответствующего списка жителей села Аюу занимается МЧС.
По данным МЧС, оползень накрыл 7 жилых домов, в которых, по предварительным данным находилось 24 человека. На месте происшествия силами МЧС для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей.

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