Съесть сурка и умереть? — о чем рассказал шахтер, ставший Айболитом

29 апреля 2017, 18:43 Комментарии

Журналист Ирена Байтанаева специально для Sputnik Кыргызстан побеседовала с ветеринаром из села Жыргалан Шаршеном Курмановым и узнала, зачем он выбил передние зубы собаке, почему не советует есть сурков и хочет построить "джакузи" для овец.

- Поздравляю вас с профессиональным праздником! Мне тут по секрету рассказали, что вы долгое время работали шахтером. Почему так кардинально поменяли вид деятельности? Из-за большой любви к котикам?

- Да, я, как стахановец, 22 года отпахал на угольном месторождении близ села Жыргалан. Хорошее было время... Когда промышленную добычу угля временно прекратили, пришлось искать другую работу. Я когда-то получил ветеринарное образование, поэтому и решил стать Айболитом: в нашем селе после развала союза многие стали разводить скотину, но специалиста не было. А ведь отсутствие своевременной ветеринарной помощи способно привести не только к массовому падежу скота, но и к разным эпидемиям среди сельчан.

Ну и котиков я люблю, как, впрочем, всех животных.

- И сколько у вас пациентов - соседский пес, лошадь и кролики? Шучу... Но ведь на самом деле живности в небольшом селе не так уж много?

- Не скажите. Хотя в Жыргалане чуть больше 200 подворий, работы у меня невпроворот. Посудите сами: 700 голов крупного рогатого скота, 200 лошадей, больше 200 тысяч овец и коз, а еще около 300 индюков, кур и гусей, 160 собак и 24 кошки. Всех своих четвероногих пациентов я знаю, как говорится, в лицо (смеется).

- Вот вы сказали, что больные животные могут стать причиной распространения эпидемии среди людей. Неужели все так серьезно?

- Например, все знают о тропической лихорадке, которая разносится комарами. Те, кто едет в жаркие страны, получают специальную прививку. Но мало кто знает, что в Кыргызстане можно заразиться мальтийской лихорадкой - бруцеллезом. Возбудитель этого крайне опасного заболевания "прячется" в коровьем молоке, свежем и замороженном мясе, на шерсти домашних животных и в воде. Причем бактерии-бруцеллы адаптированы к агрессивным условиям внешней среды и погибают только при температуре 100 градусов по Цельсию.

Признаюсь, я очень горжусь статистикой по бруцеллезу в нашем селе. Если раньше эту болезнь нередко выявляли у скота, то последние два года подобные случаи в Жыргалане не регистрируются. К таким результатам мы шли долго - на протяжении восьми лет регулярно проводили вакцинацию овец.

- Теперь, когда опасности нет, можно и отдохнуть?

- Что вы! И в селе, и в городе существует опасность заражения другой опасной болезнью - эхинококкозом. Она передается человеку от собак и приводит к паразитарным поражениям мозга, печени, легких и других органов. Чтобы не заболеть самому, нужно лечить домашних питомцев.

Мы с 2014 года стали системно заниматься профилактикой эхинококкоза у собак - раз в квартал ходим по домам сельчан и даем таблетки четвероногим. Кстати, скормить псине таблетку очень трудно! Порой думаешь, что легче сотню овец вакцинировать... Многие собаки не подпускают к себе чужаков, нередко набрасываются - приходится просить владельцев подержать питомца. Однажды при мне домашний пес кинулся на дочь хозяина дома. Чтобы спасти девочку, пришлось выбить животному два передних зуба металлическим прутом.

Но труднее всего приходится не с животными, а с людьми: не все сельчане соглашаются давать собакам таблетки. Когда мы начали выдавать псинам "паспорта" - регистрационные ветеринарные свидетельства, - столкнулись с равнодушием и даже откровенными насмешками со стороны местных жителей. И хотя все владельцы получили такие книжки во время последующих дегельминтизаций, позже некоторые не могли предъявить эти документы - кто-то потерял, у кого-то порвались, а один мужчина вообще сжег свидетельство. В конце концов пришлось вновь выдать 30 паспортов!

- С домашними животными все понятно - надо лечить и следить за их здоровьем. А как быть с дикими? Ведь разносчиками инфекций нередко становятся именно они.

- Верно. Несколько лет назад один наш сельчанин заразился альвеококкозом - сложной формой эхинококкоза. Он рассказал, что давно страдал заболеванием легких и, чтобы вылечиться, съел мясо сурка. Очевидно, это и стало причиной заражения...

Вот так из-за невежества или халатного отношения к своему здоровью многие рискуют умереть. Мы каждый день рассказываем местным жителям о подобного рода опасностях и учим правильно действовать в той или иной ситуации. Я, как волонтер сельского комитета здоровья, провожу для школьников классные часы, где рассказываю о мерах профилактики эхинококкоза и вообще о болезнях, которыми можно заразиться от домашних и диких животных.

- А чем еще, кроме вакцинации и профилактики болезней, занимаетесь?

- По моей инициативе на окраине села сделали яму Беккари для утилизации трупов умерших животных. Она соответствует всем санитарным требованиям - находится на возвышенности на расстоянии более километра от села. А раньше трупы просто гнили на обочинах дорог... Деньги мы нашли благодаря сотрудничеству с международными партнерами, а саму яму - бетонное сооружение глубиной девять метров - строили методом ашара.

Правда, какие-то непорядочные люди украли часть ограждения. Знаете, так обидно было... Теперь предстоит восстанавливать разрушенное.

- Вы с такой гордостью говорите о своей профессии, что мне тоже захотелось стать ветеринаром и работать именно в Жыргалане...

- Приезжайте в любое время! Вообще, наверное, все ветеринары - патриоты. Мы любим животных, природу и пытаемся всеми силами их защитить. В нашей профессии остаются только те, кто по-настоящему предан работе. Было время, когда у меня даже элементарного инвентаря не имелось - шприцев, пробирок и так далее.

Однажды я сам изготовил из строительной арматуры подставку для пробирок, используемых при заборе крови у животных. Ничего, до сих пор пользуюсь. А транспорт - вообще отдельная тема, с ним всегда проблемы, ведь выезжаем на вызовы днем и ночью, в жару и в холод. Сейчас стало полегче - определенную помощь нам оказывают в рамках проектов Минсельхоза: появились необходимые ветеринарные инструменты, хирургические наборы, средства индивидуальной защиты, холодильник и даже термочемодан.

- Видно, что вы любите свою работу. А что планируете сделать в ближайшем будущем?

- Хочу, чтобы у нас построили купочную ванну - устройство для дезинфекционной обработки овец от клещей и других паразитов, когда их с головой погружают в различные растворы. Этакое джакузи для бяшек... Сделать его реально: можно использовать средства из бюджета айыльного аймака, а также деньги, которые способен привлечь пастбищный комитет, сотрудничая с различными международными проектами. Нужно лишь желание.

P. S. Закончить беседу чашкой горячего чая нам не удалось: пришел селянин, у которого заболела корова-кормилица. Мой собеседник вскочил и, впопыхах схватив свой чемоданчик, убежал.