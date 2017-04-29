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Красный полумесяц КР готов предоставить самое необходимое для жителей с.Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/krasnyi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423389-ru.html

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29 апреля 2017, 18:16       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Национальное общество красного полумесяца Кыргызстана (НОКП) готово предоставить самое необходимое для жителей с.Аюу, где сегодня сошел оползень. Об этом сообщает пресс-служба НОКП КР.
29 апреля 2017 года в 6.40 утра в селе Аюу Узгенского района Ошской Области сошел оползень, в результате которого были разрушены 7 жилых домов. По предварительной информации от МЧС КР под земляными массами погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.
Принято решение эвакуировать 85 жителей села, которые находятся под угрозой.
Как отмечается, сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших.
"На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Списки жителей села, которые будут эвакуированы в ближайшее время предоставят сотрудники МЧС. При получении списков Красный Полумесяц Кыргызстана предоставит самое необходимое для населения: одежду, гигиенические и кухонные наборы", - говорится в сообщении.
В селе Аюу проживает 1308 человек и 254 домохозяйства.
Подробную информацию о программе оказания первой помощи можно получить на сайте НОКП www.redcrescent.kg, а также на официальной страничке НОКП в социальных сетях Facebook, Instagram.

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