Красный полумесяц КР готов предоставить самое необходимое для жителей с.Аюу

29 апреля 2017, 18:16 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Национальное общество красного полумесяца Кыргызстана (НОКП) готово предоставить самое необходимое для жителей с.Аюу, где сегодня сошел оползень. Об этом сообщает пресс-служба НОКП КР.

29 апреля 2017 года в 6.40 утра в селе Аюу Узгенского района Ошской Области сошел оползень, в результате которого были разрушены 7 жилых домов. По предварительной информации от МЧС КР под земляными массами погибли 24 человек, из которых 9 детей до 14 лет.

Принято решение эвакуировать 85 жителей села, которые находятся под угрозой.

Как отмечается, сотрудники Общества Красного Полумесяца КР сразу же выехали на место происшествия и сделали первичную оценку ситуации, а также определили нужды других пострадавших.

"На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Списки жителей села, которые будут эвакуированы в ближайшее время предоставят сотрудники МЧС. При получении списков Красный Полумесяц Кыргызстана предоставит самое необходимое для населения: одежду, гигиенические и кухонные наборы", - говорится в сообщении.

В селе Аюу проживает 1308 человек и 254 домохозяйства.

Подробную информацию о программе оказания первой помощи можно получить на сайте НОКП www.redcrescent.kg, а также на официальной страничке НОКП в социальных сетях Facebook, Instagram.