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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели рабочую встречу в Южно-Казахстанской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shavkat-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423388-ru.html

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29 апреля 2017, 18:19       Комментарии

Ташкент, 29 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.
Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан в марте этого года.
По словам Ш.Мирзиёева, интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений. "После нашего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Активизировались встречи министров и региональных руководителей", - сказал глава Узбекистана.
Н.Назарбаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами. "В первом квартале текущего года повысился уровень деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37 процентов", - сказал лидер Казахстана.
Главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики узбекско-казахстанского сотрудничества.

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