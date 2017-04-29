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С.Жээнбеков о стихийном бедствии в с.Аюу: "Это наша общая трагедия"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423387-ru.html

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29 апреля 2017, 18:29       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 апреля, посетил село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где сегодня утром сошел оползень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Премьер-министр выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего стихийного бедствия.
На месте трагедии глава правительства ознакомился с ходом поисково-спасательных работ и оказываемой медиками помощи жителям села Аюу.
Премьер-министр отметил, что будут мобилизованы все силы и средства МЧС и местных органов власти для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
"Со стороны Правительства будут приняты все необходимые меры по скорейшей ликвидации последствий данного происшествия. Государство окажет всю необходимую посильную помощь, мы глубоко сознаем, что это наша общая трагедия", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что весь процесс работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия и оказанию помощи пострадавшим будет осуществляться под контролем министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова и полномочного представителя Правительства в Ошской области Таалайбека Сарыбашева, которые будут находиться на месте трагедии.
В оперативном порядке будет произведена эвакуация местных жителей в более безопасные места проживания. Составлением соответствующего списка жителей села Аюу занимается МЧС КР.
По данным МЧС КР, оползень накрыл семь жилых домов, в которых, по предварительным данным находилось 24 человека. На месте происшествия силами МЧС КР для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей.

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