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Кыргызская диаспора провела субботник на территории памятника Манасу в Москве (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423386-ru.html

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29 апреля 2017, 18:08       Комментарии

На территории парка "Дружба" в городе Москва, где расположен памятник Манасу, посольство Кыргызстана в России совместно с представителями кыргызской диаспоры в Москве организовало традиционный субботник. Об этом сообщили в посольстве. В субботнике приняли участие более 200 человек, которые провели работы по очистке газонов, площади возле монумента и аллеи, а также сбору мусора. Необходимым инвентарем для очистки территории обеспечила администрация парка "Дружбы" Москвы.
В завершение трудовых работ состоялся обед на свежем воздухе, спонсорами которого стали кыргызские предприниматели в Москве.

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