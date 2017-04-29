Кыргызская диаспора провела субботник на территории памятника Манасу в Москве (фото)

29 апреля 2017, 18:08 Комментарии

На территории парка "Дружба" в городе Москва, где расположен памятник Манасу, посольство Кыргызстана в России совместно с представителями кыргызской диаспоры в Москве организовало традиционный субботник. Об этом сообщили в посольстве. В субботнике приняли участие более 200 человек, которые провели работы по очистке газонов, площади возле монумента и аллеи, а также сбору мусора. Необходимым инвентарем для очистки территории обеспечила администрация парка "Дружбы" Москвы.

В завершение трудовых работ состоялся обед на свежем воздухе, спонсорами которого стали кыргызские предприниматели в Москве.