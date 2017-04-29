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КПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работуКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу

Как ведутся поисковые работы на месте схода оползня — видео МЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423385-ru.html

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Оползень в Узгене. Родственников погибших под завалом госпитализировали

29 апреля 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций КР распространило видео поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района.
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033146117'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033146117'] = 'Subject'; } }); © Видео / пресс-служба МЧС КРКак ведутся поисковые работы на месте схода оползня — видео МЧС В субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. Согласно предварительной информации, все они погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте работает оперативный штаб из 266 сотрудников МЧС. К работам будут привлечены еще 100 военнослужащих Генштаба ВС КР, 50 милиционеров, 15 медицинских работников; задействуют несколько единиц транспорта.
Сорок семей, проживающих поблизости от зоны схода оползня, эвакуируют в безопасное место.
30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.

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