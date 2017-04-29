Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

КПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работуКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работуКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КРКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КР

Торага ЖК встретился в с.Аюу с родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423384-ru.html

Похожие новости

Как ведутся поисковые работы на месте схода оползня — видео МЧС

30 апреля - день траура по погибшим в результате оползня в Узгене

Врачи ЦСМ №2 недовольны возвращением директора Жылдыз Касымалиевой

Президент объявил 30 апреля днем траура по погибшим в результате оползня

Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

29 апреля 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня прибыл в с.Аюу Узгенского района Ошской области. На месте ЧС Чыныбай Турсунбеков встретился с местными жителями, родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем.
"Гибель 24 человек в результате стихийного бедствия — это невосполнимая утрата и большая трагедия для всего народа Кыргызстана", - выразил слова соболезнования Торага. Он отметил, в целях недопущения подобной трагедии необходимо принять срочные меры по переселению граждан из потенциально опасных зон.
В связи с этим Торага подчеркнул важность трансформации земель и оказания поддержки граждан со стороны государства. Также Ч.Турсунбеков, призвав правительство ускорить работы по устранению последствий стихийного бедствия, подчеркнул, что Жогорку Кенеш готов оказать всемерную поддержку и сообщил о том, что из фонда Торага будет оказана необходимая финансовая помощь.
Напомним, 29 апреля в 06:40 утра шесть домов в с.Аюу Узгенского района Ошской области накрыло оползнем. Согласно информации МЧС, в данных домах проживали шесть семей из 24 человек, в том числе девять детей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум