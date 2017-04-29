Торага ЖК встретился в с.Аюу с родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем

29 апреля 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сегодня прибыл в с.Аюу Узгенского района Ошской области. На месте ЧС Чыныбай Турсунбеков встретился с местными жителями, родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем.

"Гибель 24 человек в результате стихийного бедствия — это невосполнимая утрата и большая трагедия для всего народа Кыргызстана", - выразил слова соболезнования Торага. Он отметил, в целях недопущения подобной трагедии необходимо принять срочные меры по переселению граждан из потенциально опасных зон.

В связи с этим Торага подчеркнул важность трансформации земель и оказания поддержки граждан со стороны государства. Также Ч.Турсунбеков, призвав правительство ускорить работы по устранению последствий стихийного бедствия, подчеркнул, что Жогорку Кенеш готов оказать всемерную поддержку и сообщил о том, что из фонда Торага будет оказана необходимая финансовая помощь.

Напомним, 29 апреля в 06:40 утра шесть домов в с.Аюу Узгенского района Ошской области накрыло оползнем. Согласно информации МЧС, в данных домах проживали шесть семей из 24 человек, в том числе девять детей.