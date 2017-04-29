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КПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КРКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КРВ Бишкеке запущены фонтаныВ Бишкеке запущены фонтаны

Контрольно-пропускной пункт "Каркыра-автодорожный" с 1 мая возобновляет работу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423383-ru.html

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29 апреля 2017, 17:30       Комментарии

С 1 мая контрольно-пропускной пункт "Каркыра-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы возобновляет работу. Об этом 29 апреля сообщили в Государственной пограничной службе.
КПП "Каркыра-автодорожный" расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области, будет функционировать в дневное время с 08:00 до 18:00, без выходных дней.
В соответствии с соглашением между правительством Кыргызстана и правительством Казахстана "О пунктах пропуска через государственную границу" от 25 декабря 2003 года "Каркыра-автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.

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