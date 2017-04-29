Оползень в Узгене. Родственников погибших под завалом госпитализировали

29 апреля 2017, 17:30 Комментарии

В территориальную больницу Узгенского района госпитализированы трое родственников погибших под завалом в селе Аюу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас на месте трагедии работают три бригады врачей районной больницы, поликлиники и и врачи из центра в Мырзаке. Для оказания в случае необходимости экстренной медицинской помощи в Территориальной больнице Узгенского района организованы дополнительные места. В отделении экстренной медицинской помощи организованы три койко-места, в отделении травматологии - восемь, в детском отделении - восемь.

Также на место выехала одна бригада психиатров Центра психического здоровья города Ош для оказания психологической медицинской помощи родственникам погибших.

Трое родственников погибших поступили в больницу со следующим диагонозом:

<li>М. кызы Б., с диагнозом "Истерический невроз";</li><li>К.К., с диагнозом "Истерический невроз";</li><li>Х.Х. с диагнозом "Геморрагический инсульт".</li>

"Они сейчас получают соответствующее лечение, находятся под наблюдением врачей. Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи нет", - отметили в Минздраве.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.