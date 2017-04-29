Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

КПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КРКПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КРВ Бишкеке запущены фонтаныВ Бишкеке запущены фонтаны

Оползень в Узгене. Родственников погибших под завалом госпитализировали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359135_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423381-ru.html

Похожие новости

30 апреля - день траура по погибшим в результате оползня в Узгене

Президент объявил 30 апреля днем траура по погибшим в результате оползня

Первый вице-премьер М.Абулгазиев посетил село Аюу , где сошел оползень

Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

Стали известны предварительные данные об оставшихся под завалом в Аюу

29 апреля 2017, 17:30       Комментарии

В территориальную больницу Узгенского района госпитализированы трое родственников погибших под завалом в селе Аюу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Сейчас на месте трагедии работают три бригады врачей районной больницы, поликлиники и и врачи из центра в Мырзаке. Для оказания в случае необходимости экстренной медицинской помощи в Территориальной больнице Узгенского района организованы дополнительные места. В отделении экстренной медицинской помощи организованы три койко-места, в отделении травматологии - восемь, в детском отделении - восемь.
Также на место выехала одна бригада психиатров Центра психического здоровья города Ош для оказания психологической медицинской помощи родственникам погибших.
Трое родственников погибших поступили в больницу со следующим диагонозом:
<li>М. кызы Б., с диагнозом "Истерический невроз";</li><li>К.К., с диагнозом "Истерический невроз";</li><li>Х.Х. с диагнозом "Геморрагический инсульт".</li>
"Они сейчас получают соответствующее лечение, находятся под наблюдением врачей. Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи нет", - отметили в Минздраве.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум