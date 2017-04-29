КПП "Каркыра-автодорожный" возобновляет работу – ГПС КР

29 апреля 2017, 17:32 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. С 1 мая 2017 года контрольно–пропускной пункт (КПП) "Каркыра-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы возобновляет работу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной служб (ГПС) КР.

Как отмечается, пропускной пункт будет функционировать в дневное время с 08.00 до 18.00, без выходных дней.

КПП "Каркыра-автодорожный" расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

В соответствии с Соглашением между правительствами Кыргызстана и Казахстана "О пунктах пропуска через государственную границу" от 25 декабря 2003 года "Каркыра-автодорожный" является многосторонним, автомобильным КПП.