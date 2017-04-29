Жителям Дача-СУ выплатили 5 млн сомов в виде моральной поддержки

29 апреля 2017, 16:53 Комментарии

Жителям пострадавшего в авиакатастрофе поселка Дача СУ в Чуйской области, выплачены денежные средства в виде моральной поддержки из средств, перечисленных на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, принцип распределения денег разработан правительственной комиссией совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших.

"Тогда членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими принято решение о выделении 5 млн сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дача СУ. Денежные средства получили более 232 человека, проживающие в данном поселке. Согласно процедуре, которая требует финансовой отчетности, каждый из них в присутствии государственного нотариуса заполнил соответствующие документы о получении денежных средств", – говорится в сообщении.

Отметим, деньги распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли руководители соответствующих государственных органов, родственники погибших, пострадавшие и жители.

По последним данным МЧС КР, на спецсчет от населения поступило 102 млн 160 тысяч 180 сомов.