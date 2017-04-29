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Субботник Beeline по всей стране

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359133_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423375-ru.html

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Сотни сотрудники Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

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29 апреля 2017, 16:47       Комментарии

Сотрудники телекоммуникационной компании вышли на уборку улиц Бишкека, Оша, Баткена, Джалал-Абада и Каракола.
В Бишкеке ООО "Скай Мобайл" субботник приурочил ко Дню города. 150 сотрудников мобильного оператора, включая топ-менеджеров, вышли очистить от мусора выделенную администрацией Свердловского района территорию.
Жулдыз Баймагамбетова, ведущий специалист по спецпроектам ООО "Скай Мобайл":
"Эту часть Бишкека по улице Алма-Атинской мы патронируем уже несколько лет – проводим традиционные субботники ежегодно. В этом году планировали выйти на уборку во время всеобщего городского субботника, но дождливая погода помешала. Сегодня все получилось, и мы очень рады, что внесли свой маленький вклад в сохранение чистоты нашей столицы. Помимо Бишкека, на уборку территорий сегодня вышли сотрудники представительств Beeline в Оше, Баткене, Джалал-Абаде и Караколе. Посадили в Арсланбобе деревья. Наши коллеги из Нарына и Таласа присоединятся к акции, как только позволят погодные условия",
Мобильный оператор Beeline выступает за чистый город. В рамках социальной политики компанией поддерживаются различные проекты, в числе которых и ежегодная организация субботника.
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