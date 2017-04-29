Врачи ЦСМ №2 недовольны возвращением директора Жылдыз Касымалиевой

29 апреля 2017, 16:58 Комментарии

Конфликт в коллективе ЦСМ №2 в Бишкеке набирает новые обороты. Сегодня, 29 апреля, на акцию протеста к зданию Министерства здравоохранения пришли около 25 работников поликлиники.

Сотрудники опасаются, что после восстановления в должности бывшего директора Жылдыз Касымалиевой она начнет устраивать гонения. Замдиректора департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков прокомментировал ситуацию "ВБ".

Он рассказал, что несколько дней назад по решению суда прежний директор Жылдыз Касымалиева была восстановлена в должности.

"Коллектив, во-первых, не может быть недоволен, потому что мы исполняем решение суда. Суд принял решение о ее восстановлении, приходил судебный исполнитель, показал документы и в соответствии с законом мы должны были восстановить ее в должности, что и сделали.

Только два дня как ее восстановили, она еще не приступила к работе в полной мере. При назначении она говорила, что никаких гонений не допустит. Это просто пару лиц по кабинетам ходят и устрашают остальных тем, что директор якобы начнет увольнять неугодных. То есть идет такой саботаж. Мы не должны поддаваться на такую политику. Это решение о восстановлении Касымалиевой на должности не мое или чье-то еще, а решение суда, которое мы должны исполнить. Сегодня пришли недовольные, где-то 25 человек, и из них самые активные только 4-5 человека, а в коллективе около 198 работников ", - сказал Жантайбеков.

Он добавил, что после возвращения Касымалиевой на должность прежнему директору была предложена другая должность, но он отказался.

"Если бы прежний директор предупредила, что будет судиться за должность, то на это время нужно было не назначать другого человека, а просто функции руководителя временно передать заместителю с доплатой за нагрузку. Но поскольку тогда назначили другого человека, то после восстановления в должности Касымалиевой он был освобожден от должности по 88 статье (прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - прим. vb.kg). Поскольку вакантных руководящих должностей не было, мы предложили ему другую вакантную должность - это место главного хирурга в департаменте, но он сам отказался", - добавил Жантайбеков.

Напомним, Жылдыз Касымалиева была освобождена от должности директора ЦСМ №2 в июле прошлого года на основании представления Генпрокуратуры. Несогласная с решением Касымалиева обратилась в суд с иском о признании незаконным свое увольнение. Суд вынес решение в ее пользу.