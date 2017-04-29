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30 апреля - день траура по погибшим в результате оползня в Узгене

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359134_30...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423373-ru.html

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Завтра в Кыргызстане день траура

Указом президента 30 апреля объявлено днем траура в Кыргызстан

29 апреля 2017, 17:02       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев объявил 30 апреля Днем траура в Кыргызстане в связи с трагическими событиями в селе Аюу Узгенского района. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Текст указа:
29 апреля 2017 года в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами Кыргызской Республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким.
Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким,постановляется:
- Объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской Республике.
- В день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.
- Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
- Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

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