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В Турции заблокирована "Википедия"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359131_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423372-ru.html

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29 апреля 2017, 17:10       Комментарии

Власти Турции заблокировали доступ ко всем ресурсам онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории страны. Об этом как пишет Би-би-си, сообщило сообщество мониторинга интернета Turkey Blocks. Согласно телеканалу CNN Turk, это сделано по решению турецкого Совета по информационным технологиям и связи.
Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются.
В настоящее время закрыт доступ ко всем языковым версиям "Википедии". Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.
Основатель "Википедии" рассказал Би-би-си о новом проекте по борьбе с фейками
17 апреля стало известно, что неизвестный пользователь "Википедии" изменил содержание англоязычной статьи, посвященной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Реджеп Тайип Эрдоган - турецкий диктатор, который с 2014 года занимает пост президента страны", - гласил измененный текст.
Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.
Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029 года.
Ранее власти Турции неоднократно блокировали доступ пользователей к сайтам .
Так, в ноябре 2016 года в Турции был временно заблокирован доступ к онлайн-сервисам Twitter, Facebook и WhatsApp после ареста 11 законодателей из основной парламентской прокурдской силы - Демократической партии народов.

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