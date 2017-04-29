В Турции заблокирована "Википедия"

29 апреля 2017, 17:10 Комментарии

Власти Турции заблокировали доступ ко всем ресурсам онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории страны. Об этом как пишет Би-би-си, сообщило сообщество мониторинга интернета Turkey Blocks. Согласно телеканалу CNN Turk, это сделано по решению турецкого Совета по информационным технологиям и связи.

Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются.

В настоящее время закрыт доступ ко всем языковым версиям "Википедии". Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.

Основатель "Википедии" рассказал Би-би-си о новом проекте по борьбе с фейками

17 апреля стало известно, что неизвестный пользователь "Википедии" изменил содержание англоязычной статьи, посвященной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Реджеп Тайип Эрдоган - турецкий диктатор, который с 2014 года занимает пост президента страны", - гласил измененный текст.

Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029 года.

Ранее власти Турции неоднократно блокировали доступ пользователей к сайтам .

Так, в ноябре 2016 года в Турции был временно заблокирован доступ к онлайн-сервисам Twitter, Facebook и WhatsApp после ареста 11 законодателей из основной парламентской прокурдской силы - Демократической партии народов.