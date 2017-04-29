Пострадавшим от крушения Боинга в с.Дача СУ, выплачены деньги, поступившие на спецсчет МЧС

29 апреля 2017, 16:42 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Жителям пострадавшего поселка Дача СУ в Чуйской области, где 16 января произошла авиакатастрофа самолета "Боинг-747", выплачены денежные средства в виде моральной поддержки из средств, перечисленных на специальный счет МЧС в помощь пострадавшим от кыргызстанцев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Напомним, принцип распределения денег был разработан правительственной комиссией совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших. Тогда членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими было принято решение о выделении 5 млн. сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дача СУ. Денежные средства получили более 232 человека, проживающие в данном поселке", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что согласно процедуре, которая требует финансовой отчетности, каждый из них в присутствии государственного нотариуса заполнил соответствующие документы о получении денежных средств.

Как отмечается, деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли руководители соответствующих государственных органов, родственники погибших, пострадавшие и жители.

По последним данным МЧС КР, на спецсчет от населения поступило 102 млн 160 тысяч 180 сомов.

Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.