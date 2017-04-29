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Жителям поселка Дача СУ выплачены денежные средства из спецсчета МЧСЖителям поселка Дача СУ выплачены денежные средства из спецсчета МЧСВ столице отметили День городаВ столице отметили День города

Пострадавшим от крушения Боинга в с.Дача СУ, выплачены деньги, поступившие на спецсчет МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423371-ru.html

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29 апреля 2017, 16:42       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Жителям пострадавшего поселка Дача СУ в Чуйской области, где 16 января произошла авиакатастрофа самолета "Боинг-747", выплачены денежные средства в виде моральной поддержки из средств, перечисленных на специальный счет МЧС в помощь пострадавшим от кыргызстанцев. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"Напомним, принцип распределения денег был разработан правительственной комиссией совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших. Тогда членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими было принято решение о выделении 5 млн. сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дача СУ. Денежные средства получили более 232 человека, проживающие в данном поселке", - говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что согласно процедуре, которая требует финансовой отчетности, каждый из них в присутствии государственного нотариуса заполнил соответствующие документы о получении денежных средств.
Как отмечается, деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли руководители соответствующих государственных органов, родственники погибших, пострадавшие и жители.
По последним данным МЧС КР, на спецсчет от населения поступило 102 млн 160 тысяч 180 сомов.
Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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