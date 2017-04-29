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Президент объявил 30 апреля днем траура по погибшим в результате оползня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423370-ru.html

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30 апреля - день траура по погибшим в результате оползня в Узгене

Завтра в Кыргызстане день траура

29 апреля 2017, 16:52       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, подписал Указ "Об объявлении 30 апреля 2017 года днем траура в КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Текст Указа:
29 апреля 2017 года в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Государственными органами КР проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким.
Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:
- Объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызстане.
- В день траура на всей территории КР, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги КР.
- Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям КР отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
- Правительству совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.
Указ вступает в силу со дня подписания.

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