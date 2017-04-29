На место ЧС в Узгене прибыли первый вице-премьер-министр, спикер ЖК и лидер фракции СДПК (фото)

29 апреля 2017, 16:27 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и лидер фракции СДПК Иса Омуркулов посетили село Аюу Узгенского района Ошской области, где сошел оползень.

Как сообщила пресс-служба правительства, первый вице-премьер-министр М.Абулгазиев на месте ознакомился с масштабом произошедшей трагедии и ходом поисково-спасательных работ.

"Все силы брошены на ликвидацию последствий стихийного бедствия, сил и техники для проведения поисково-спасательных работ достаточно", - сказал М.Абулгазиев.

В настоящее время на месте ЧС в селе Аюу работает оперативный штаб под руководством министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Для оказания медицинской помощи местным жителям на месте происшествия работают три бригады врачей. Кроме того из города Ош на место происшествия выехала бригада психиатров Центра психического здоровья города Ош для оказания психологической медицинской помощи родственникам погибших.

"Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи нет", - говорится в сообщении правительства.