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В столице отметили День города

 

Фотографии: akipress.kg

                  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423368-ru.html

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Мэрия столицы наградила работников муниципалитета в преддверии Дня города Бишкек (фото)

29 апреля 2017, 16:38       Комментарии

Горожане и гости столицы отметили 139-летие города Бишкек.
По данным мэрии, главное праздничное мероприятие прошло на Старой площади, где бишкекчан и гостей столицы с Днем города поздравил мэр Албек Ибраимов.
"Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!" - сказал Албек Ибраимов.
Далее для горожан организовали праздничный концерт с выступлением духового оркестра мэрии города Бишкек, ансамбля комузистов "Устат Шакирт", артистов отечественной эстрады и показательные выступления спортсменов.
Также для гостей праздника прошел парад байкеров и победителей городской спортивной программы - Школьная лига.
В Дубовом парке прошел Пятый фестиваль образования. Гости мероприятия смогли поучаствовать в творческих и увлекательных мастер-классах по здоровому питанию, экологии и различных конкурсах.

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