В столице отметили День города

29 апреля 2017, 16:38 Комментарии

Горожане и гости столицы отметили 139-летие города Бишкек.

По данным мэрии, главное праздничное мероприятие прошло на Старой площади, где бишкекчан и гостей столицы с Днем города поздравил мэр Албек Ибраимов.

"Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!" - сказал Албек Ибраимов.

Далее для горожан организовали праздничный концерт с выступлением духового оркестра мэрии города Бишкек, ансамбля комузистов "Устат Шакирт", артистов отечественной эстрады и показательные выступления спортсменов.

Также для гостей праздника прошел парад байкеров и победителей городской спортивной программы - Школьная лига.

В Дубовом парке прошел Пятый фестиваль образования. Гости мероприятия смогли поучаствовать в творческих и увлекательных мастер-классах по здоровому питанию, экологии и различных конкурсах.