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Субботник Beeline по всей странеСубботник Beeline по всей странеПострадавшим от крушения Боинга в с.Дача СУ, выплачены деньги, поступившие на спецсчет МЧСПострадавшим от крушения Боинга в с.Дача СУ, выплачены деньги, поступившие на спецсчет МЧС

Жителям поселка Дача СУ выплачены денежные средства из спецсчета МЧС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423367-ru.html

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29 апреля 2017, 16:43       Комментарии

Жителям пострадавшего поселка Дача СУ в Чуйской области, где 16 января произошла авиационная катастрофа самолета "Боинг-747", выплачены денежные средства в виде моральной поддержки из средств, перечисленных на специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций, в помощь пострадавшим от кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата правительства.
Принцип распределения денег был разработан правительственной комиссией совместно с пострадавшими и представителями родственников погибших.
Тогда членами правительственной комиссии совместно с пострадавшими было принято решение о выделении 5 млн сомов в виде моральной поддержки жителям пострадавшего поселка Дача СУ. Денежные средства получили более 232 человека, проживающие в данном поселке.
Согласно процедуре, которая требует финансовой отчетности, каждый из них в присутствии государственного нотариуса заполнил соответствующие документы о получении денежных средств.
"Деньги были распределены специальной комиссией, созданной главой Ново-Павловского айыл окмоту. В ее состав вошли руководители соответствующих государственных органов, родственники погибших, пострадавшие и жители. По последним данным МЧС КР, на спецсчет от населения поступило 102 млн 160 тысяч 180 сомов", - говорится в сообщении.

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