Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в БейрутеАнтонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в БейрутеСапар Исаков обсудил с представителями Ассоциации молодых предпринимателей "ЖИА" проект "Таза коом"Сапар Исаков обсудил с представителями Ассоциации молодых предпринимателей "ЖИА" проект "Таза коом"

В магазинах Бишкека детям продают спиртное — итоги рейда "Подросток"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423366-ru.html

Похожие новости

Бишкек отмечает свой 139-й День рождения

Мэр Бишкека поздравил жителей столицы с Днем города

Бишкеку 139 лет. Интересные факты о любимом городе

Ветеран из Бишкека возложил цветы к Вечному огню в Астане в память о победе

В каких районах Бишкека и Чуйской области 30 апреля отключат электричество

29 апреля 2017, 16:24       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Кассиры двух магазинов в Бишкеке оштрафованы за продажу несовершеннолетним спиртных напитков, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.
Милиция провела в городе рейд "Подросток", во время которого выяснилось, что подросткам продали алкоголь в двух крупных магазинах. Кассир и реализатор были оштрафованы на 10 тысяч сомов каждый.
Рейд проходил с 25 по 27 апреля. Милиция раскрыла восемь уголовных дел и нашла пять подростков, которые были в розыске.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум