В магазинах Бишкека детям продают спиртное — итоги рейда "Подросток"

29 апреля 2017, 16:24 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Кассиры двух магазинов в Бишкеке оштрафованы за продажу несовершеннолетним спиртных напитков, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

Милиция провела в городе рейд "Подросток", во время которого выяснилось, что подросткам продали алкоголь в двух крупных магазинах. Кассир и реализатор были оштрафованы на 10 тысяч сомов каждый.

Рейд проходил с 25 по 27 апреля. Милиция раскрыла восемь уголовных дел и нашла пять подростков, которые были в розыске.