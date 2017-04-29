Первый вице-премьер М.Абулгазиев посетил село Аюу , где сошел оползень

29 апреля 2017, 16:15 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев сегодня посетил село Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где рано утром сошел оползень, накрывший семь жилых домов, в которых, по предварительным данным находилось 24 человека. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Первый вице-премьер-министр на месте ознакомился с масштабом произошедшей трагедии и ходом поисково-спасательных работ.

"Все силы брошены на ликвидацию последствий стихийного бедствия, сил и техники для проведения поисково-спасательных работ достаточно", - сказал первый вице-премьер-министр.

В настоящее время на месте ЧС в селе Аюу работает оперативный штаб под руководством министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Для оказания медицинской помощи местным жителям на месте происшествия работают три бригады врачей. Кроме того из г. Ош на место происшествия выехала бригада психиатров Центра психического здоровья города Ош для оказания психологической медицинской помощи родственникам погибших.

Недостатка в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи нет.