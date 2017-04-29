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Сапар Исаков обсудил с представителями Ассоциации молодых предпринимателей "ЖИА" проект "Таза коом"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423364-ru.html

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29 апреля 2017, 16:20       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков накануне встретился с представителями Ассоциации молодых предпринимателей "ЖИА", сообщает сегодня отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи С.Исаков отметил, что создание лучших условий для развития бизнеса является одной из основных и важных задач государства.
"Бизнес - это двигатель экономического развития страны. Государство со своей стороны должно создавать все условия для предпринимателей. Проект "Таза коом" отвечает этим целям. В рамках него будут созданы цифровые города, цифровое правительство, проект способен избавить граждан от бюрократии, создающей неудобства при получении государственных услуг. "Таза коом" позволит повысить прозрачность в системе госуправления и создаст систему по предупреждению коррупции. Это будущее, которое ожидает нас", - сказал руководитель Аппарата.
Далее он ответил на интересующие предпринимателей вопросы.
Справка. Проект "Таза Коом" инициирован Президентом КР, он реализуется усилиями представителей гражданского общества, государственных структур и частного бизнеса. "Таза Коом" - это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Реализация данного проекта приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.

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