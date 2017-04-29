Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В магазинах Бишкека детям продают спиртное — итоги рейда "Подросток"В магазинах Бишкека детям продают спиртное — итоги рейда "Подросток"

Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в Бейруте

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/antonina-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423363-ru.html

Похожие новости

В Жалал-Абаде прошла акция Министерства юстиции "Я живу по Конституции"

Не прошло и полугода — дорогу в аэропорт "Манас" уже ремонтируют

Боец Расул Тезекбаев выиграл бой досрочно на турнире Road to M-1

Завтра Антонина Шевченко поборется с бойцом из Швеции за титул чемпионки мира в Ливане

В Турции прошла презентация книги "Манас - Тигр Алтайских гор"

29 апреля 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Спортсменка Федерации тайского бокса Кыргызстана Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в столице Ливана городе Бейрут. Вес Антонины составил 63,5 кг, сообщает Федерация тайского бокса КР.
Бой состоится 29 апреля вечером по бейрутскому времени. Соперницей Антонины будет спортсменка из Швеции Иса Тидблад Кескикангас (Isa Tidblad Keskikangas). Спортсменки будут работать по правилам муайтай с локтями, коленями и клинчем в традиционных боксерских перчатках.
В этом поединке будут разыгрываться два пояса – пояс чемпионки Phoenix Fighting Championship и пояс чемпионки World Muaythai Championship.
В файткарде турнира десять боев, в которых встретятся двадцать спортсменов, каждый из которых является чемпионом мира.
По словам тренера Павла Федотова, Антонина прошла полную подготовку, находится в хорошей форме, и готова к бою.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум