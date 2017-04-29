Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в Бейруте

29 апреля 2017, 16:28 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Спортсменка Федерации тайского бокса Кыргызстана Антонина Шевченко прошла официальное взвешивание турнира Phoenix Fighting Championship в столице Ливана городе Бейрут. Вес Антонины составил 63,5 кг, сообщает Федерация тайского бокса КР.

Бой состоится 29 апреля вечером по бейрутскому времени. Соперницей Антонины будет спортсменка из Швеции Иса Тидблад Кескикангас (Isa Tidblad Keskikangas). Спортсменки будут работать по правилам муайтай с локтями, коленями и клинчем в традиционных боксерских перчатках.

В этом поединке будут разыгрываться два пояса – пояс чемпионки Phoenix Fighting Championship и пояс чемпионки World Muaythai Championship.

В файткарде турнира десять боев, в которых встретятся двадцать спортсменов, каждый из которых является чемпионом мира.

По словам тренера Павла Федотова, Антонина прошла полную подготовку, находится в хорошей форме, и готова к бою.