Президент: Обращаюсь к тем, кто не хочет переселяться из опасных зон, послушайтесь специалистов, примите меры!

29 апреля 2017, 16:15 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 29 апреля, выступил с обращением к гражданам в связи с трагедией в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области. Президент поручил министру ЧС Кубатбеку Боронову ежечасно докладывать ему о ходе поисково-спасательных работ на месте трагедии. Готовится Указ об объявлении Дня траура.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека.

Текст обращения главы государства:

"Сегодня народ Кыргызстана вновь столкнулся с горем. В одном из небольших сел Узгенского района сошел оползень. Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди.

Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что 2-3 дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов, и отказались переселяться.

Случилась такая трагедия. Мы все скорбим и надеемся на спасение пострадавших. Я тоже вырос в селе. Поэтому мне понятно, почему жители не хотели переселяться: весной готовые пастбища рядом, люди не хотят оставлять свои места. Но ладно уже, если ты – хозяин дома, не хочешь переселяться, но ты ведь в ответе за своих детей! Неужели условия для выращивания скота дороже жизни детей? Если эти дети будут живы и здоровы, ведь и живность потом купят тебе. Станут предпринимателями. А может кто-то из них стал бы президентом.

Я обращаюсь к соотечественникам. Жизнь человека, тем более ребенка, намного дороже любого имущества, любого поголовья скота. Нельзя ставить никакое имущество выше жизни! Подумайте сами. Ведь решение о том, чтобы отказаться от переселения принимали взрослые – может быть, отец, мать, дедушка, бабушка, а умирают-то и дети тоже. Они то за что!

Подумайте, пожалуйста, о детях. Любое имущество и богатство – дело наживное. Я тоже вырос в бедной семье. Родители ради нас не жалели ничего. Помню, когда я приехал по окончании учебы, мои отец и мама зарезали свою единственную овцу, чтобы провести түлөө, чтобы получить благословение людей.

Дорогие мои соотечественники! Если будут живы-здоровы наши дети, остальное все придет, все можно заработать. Главное – это будущее детей.

Из этого страшного урока надо всем нам сделать выводы. Нельзя ставить имущество превыше всего. Если для кого-то жизнь не важна, пусть не берет грех на душу. Но пусть он подумает о детях. В иной мир человек с собой ничего не заберет. Иногда при таких бедствиях нам не удается даже достать тела из под земляных масс, не удается найти погибших, не удается похоронить их согласно обычаям. То есть, к великому горю некоторым погибшим не то что имущество сохранить, но и несколько метров ткани для савана не суждено получить.

К сожалению, бедствия и чрезвычайные ситуации происходят во всем мире. В Кыргызстане идут дожди, где-то в других странах выпало много снега, где-то страдают от наводнения. Это природные катаклизмы. Надо всегда думать о том, как не допустить беды.

Обращаюсь ко всем соотечественникам, кто не хочет переселяться из опасных зон. Побойтесь Бога! Послушайтесь специалистов и примите необходимые меры!"