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В мемориальном комплексе "Ата-Бейит" призывники приняли присягу

 

Фотографии: akipress.kg

            

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423361-ru.html

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29 апреля 2017, 15:33       Комментарии

В Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит" 29 апреля призывники войсковой части 701 Национальной гвардии принесли военную присягу.
Давших присягу военных поздравили командир части полковник Мирлана Темирова, председатель союза ветеранов Баткенских событий полковник запаса Сатыбек Молдалиев, председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова, родители и близкие.
Гостям были представлены показательные выступления по строевой подготовке с оружием молодым пополнением роты почетного караула.
Приведение к Военной присяге завершилось праздничным концертом.

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