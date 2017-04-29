Убийца прокопал тоннель и сбежал — на задержание кыргызстанца ушло 16 лет

29 апреля 2017, 15:30 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Оперативники Государственной службы исполнения наказаний КР задержали в аэропорту "Манас" Виталия Коновалова, сбежавшего из исправительной колонии 16 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание провели 18 апреля. В тот же день Свердловский районный суд Бишкека вынес постановление о взятии Коновалова под стражу в СИЗО-1.

"В настоящее время уголовное дело по обвинению в побеге находится на стадии расследования, по окончании которого оно будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

История Коновалова Виталий Коновалов отбывал наказание в ИК-1 (село Молдовановка). В сентябре 2001 года ему и еще нескольким осужденными удалось тайно прокопать подземный ход, который вел за периметр колонии, и сбежать. Коновалов не отбыл девять с половиной лет из определенного судом срока. По факту побега возбудили уголовное дело.

В 2005 году в Астрахани (Россия) Коновалова задержали за кражу и убийство. Местный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Об этом были проинформированы сотрудники следственного управления ГСИН, которые с момента установления местонахождения разыскиваемого вели работу по его экстрадиции в Кыргызстан.

Отбыв наказание, Коновалов освободился из колонии, но его сразу взяли под арест. До депортации он находился в миграционной службе Уфы (Башкортостан), а 18 апреля его выдворили в Кыргызстан. По прибытии в аэропорт "Манас" беглец был задержан оперативниками ГСИН.

Ранее из России экстрадировали двух преступников, сбежавших вместе с Коноваловым: в мае 2016-го - Черепкова, а в марте этого года - Федорова.