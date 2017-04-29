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Внимание! Концерт группы "Город 312" перенесен на 1 мая 2017Внимание! Концерт группы "Город 312" перенесен на 1 мая 2017Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районеЭкс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

Внимание! Концерт группы "Город 312" перенесен на 1 мая 2017

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359132_vn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423358-ru.html

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Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

29 апреля 2017, 15:18       Комментарии

В связи с трагическими событиями, сходом оползня в Узгенском районе Ошской области, мобильный оператор О! уведомляет о том, что концерт группы "Город 312", который должен был состояться 30 апреля 2017 г., переносится на 1 мая 2017 года.
Место проведения то же - большая сцена клуба Promzona. Начало: 18:00.
Все билеты, полученные ранее, являются действительными на новую дату.
Вся дополнительная информация доступна по телефонам: 0705 700 700 или 707 (для абонентов О!).
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