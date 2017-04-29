Внимание! Концерт группы "Город 312" перенесен на 1 мая 2017

29 апреля 2017, 15:18 Комментарии

В связи с трагическими событиями, сходом оползня в Узгенском районе Ошской области, мобильный оператор О! уведомляет о том, что концерт группы "Город 312", который должен был состояться 30 апреля 2017 г., переносится на 1 мая 2017 года.

Место проведения то же - большая сцена клуба Promzona. Начало: 18:00.

Все билеты, полученные ранее, являются действительными на новую дату.

Вся дополнительная информация доступна по телефонам: 0705 700 700 или 707 (для абонентов О!).

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