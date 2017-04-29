Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В мемориальном комплексе "Ата-Бейит" призывники приняли присягуВ мемориальном комплексе "Ата-Бейит" призывники приняли присягуУбийца прокопал тоннель и сбежал — на задержание кыргызстанца ушло 16 летУбийца прокопал тоннель и сбежал — на задержание кыргызстанца ушло 16 лет

Черногория надеется на свое"вечное существование" после вступления в НАТО

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359126_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423357-ru.html

Похожие новости

В 2016 году в Кыргызстане было возбуждено 7 уголовных дел за вступление в брак с несовершеннолетними

Никто не понимает, что похищение невесты нарушает права женщин на добровольное вступление в брак, - Р.Айтматова

В Бишкеке проходит региональный форум по обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак

Мэр Бишкека надеется, что температура воздуха не опустится до минуса и тюльпаны не замерзнут

Турция может пересмотреть планы на вступление в Евросоюз

29 апреля 2017, 15:32       Комментарии

Президент Черногории Филип Вуянович дал оценку вступлению страны в оборонный блок западных держав, передает Росбалт.
По его словам, Черногория со вступлением в НАТО обеспечила себе "многочисленные возможности и условия для своего вечного существования".
"…вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", - сказал он после голосования, прошедшего в национальном парламенте.
Как сообщалось, парламент балканской страны одобрил ее вхождение в Североатлантический альянс. Вуянович заявил, что депутаты приняли историческое решение.
Тем временем член Совета федерации РФ Алексей Пушков назвал опасность вступления Черногории в НАТО "Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военное значение - ноль. Для народа - минус 2 процента ВВП", - сообщил сенатор в Twitter.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум