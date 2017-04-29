Черногория надеется на свое"вечное существование" после вступления в НАТО

29 апреля 2017, 15:32 Комментарии

Президент Черногории Филип Вуянович дал оценку вступлению страны в оборонный блок западных держав, передает Росбалт.

По его словам, Черногория со вступлением в НАТО обеспечила себе "многочисленные возможности и условия для своего вечного существования".

"…вы должны согласиться с тем, что через эту систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования, и я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", - сказал он после голосования, прошедшего в национальном парламенте.

Как сообщалось, парламент балканской страны одобрил ее вхождение в Североатлантический альянс. Вуянович заявил, что депутаты приняли историческое решение.

Тем временем член Совета федерации РФ Алексей Пушков назвал опасность вступления Черногории в НАТО "Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военное значение - ноль. Для народа - минус 2 процента ВВП", - сообщил сенатор в Twitter.