На месте ЧС в селе Аюу работает оперативный штаб

29 апреля 2017, 15:32 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. На месте ЧС в селе Аюу Узгенского района Ошской области работает оперативный штаб под руководством главы МЧС Кубатбек Боронова, сообщает пресс-служба ведмоства.

По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек. На данный момент на поисковые мероприятия привлечены 182 спасателей, 100 солдат от Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, 2 единицы инженерной техники, дополнительно привлекается 2 инженерной техники от МЧС КР. Привлечены 50 сотрудников МВД, 15 медработников.

Ведутся организационные мероприятия по эвакуации 40 семей с потенциально-опасного участка, для этого МЧС КР выделил 30 единиц 5-ти местных летних палаток, 30 единиц гигиенических средств, 30 единиц кухонной утвари.

Напомним, сегодня 29 апреля примерно в 6:40 утра сошедший оползень в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района Ошской области накрыл 7 домов, один из которых пустовал, 6 жилых дома.

По предварительным данным, в 2003 году владельцы трех жилых домов получали ссуды от государства, данные уточняются.

На месте ЧС поисково-спасательные мероприятия контролирует министр ЧС КР генерал-майор Кубатбек Боронов.