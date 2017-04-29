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На месте ЧС в селе Аюу работает оперативный штаб

Источник:
http://kabar.kg/news/na-meste-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423356-ru.html

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29 апреля 2017, 15:32       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. На месте ЧС в селе Аюу Узгенского района Ошской области работает оперативный штаб под руководством главы МЧС Кубатбек Боронова, сообщает пресс-служба ведмоства.
По предварительным данным, в результате схода оползня погибли 24 человек. На данный момент на поисковые мероприятия привлечены 182 спасателей, 100 солдат от Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, 2 единицы инженерной техники, дополнительно привлекается 2 инженерной техники от МЧС КР. Привлечены 50 сотрудников МВД, 15 медработников.
Ведутся организационные мероприятия по эвакуации 40 семей с потенциально-опасного участка, для этого МЧС КР выделил 30 единиц 5-ти местных летних палаток, 30 единиц гигиенических средств, 30 единиц кухонной утвари.
Напомним, сегодня 29 апреля примерно в 6:40 утра сошедший оползень в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района Ошской области накрыл 7 домов, один из которых пустовал, 6 жилых дома.
По предварительным данным, в 2003 году владельцы трех жилых домов получали ссуды от государства, данные уточняются.
На месте ЧС поисково-спасательные мероприятия контролирует министр ЧС КР генерал-майор Кубатбек Боронов.

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