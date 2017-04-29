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Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423355-ru.html

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Оползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детей

29 апреля 2017, 15:17       Комментарии

Экс-премьер-министр Темир Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе.
"Трагедия в Узгене - это общая скорбь и еще одна невосполнимая утрата. Сегодня утром, в обычный весенний день в дома наших кыргызстанцев неожиданно пришло горе. В селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень и накрыл жилые дома, с семьями и детьми. Это трагедия, от которой сердце обливается кровью, представляя как обычный день мигом стал последним. Выражаю искренние соболезнования семьям и родным погибших при оползне в Узгене. Стихию сложно предугадать, кырсык, но все мы разделяем боль невосполнимой утраты", - сказал Т.Сариев.

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