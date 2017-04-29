Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

29 апреля 2017, 15:17 Комментарии

Экс-премьер-министр Темир Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе.

"Трагедия в Узгене - это общая скорбь и еще одна невосполнимая утрата. Сегодня утром, в обычный весенний день в дома наших кыргызстанцев неожиданно пришло горе. В селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень и накрыл жилые дома, с семьями и детьми. Это трагедия, от которой сердце обливается кровью, представляя как обычный день мигом стал последним. Выражаю искренние соболезнования семьям и родным погибших при оползне в Узгене. Стихию сложно предугадать, кырсык, но все мы разделяем боль невосполнимой утраты", - сказал Т.Сариев.