Их предупреждали, они не съехали — видеообращение Атамбаева в связи с ЧС

29 апреля 2017, 15:05 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сделал видеообращение по поводу сошедшего в Узгенском районе оползня.

В субботу, 29 апреля, в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.

"Два-три дня назад людей там предупреждали, что надо переселиться. Они не послушали, не захотели переезжать. Я понимаю, почему, ведь там рядом пастбища... Но нужно же думать о детях. Разве жизнь скота дорожи жизни детей?" - сказал президент.

Он подчеркнул, что, когда взрослые принимают решение не перебираться из опасных зон, от этого часто страдают дети. Атамбаев обратился к тем, кто в таких ситуациях отказывается съезжать с насиженных мест, со словами "бойтесь в первую очередь за детей".

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>