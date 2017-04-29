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Их предупреждали, они не съехали — видеообращение Атамбаева в связи с ЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423354-ru.html

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29 апреля 2017, 15:05       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сделал видеообращение по поводу сошедшего в Узгенском районе оползня.
В субботу, 29 апреля, в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
"Два-три дня назад людей там предупреждали, что надо переселиться. Они не послушали, не захотели переезжать. Я понимаю, почему, ведь там рядом пастбища... Но нужно же думать о детях. Разве жизнь скота дорожи жизни детей?" - сказал президент.
Он подчеркнул, что, когда взрослые принимают решение не перебираться из опасных зон, от этого часто страдают дети. Атамбаев обратился к тем, кто в таких ситуациях отказывается съезжать с насиженных мест, со словами "бойтесь в первую очередь за детей".
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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