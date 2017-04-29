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В Кыргызстане появилась Ассоциация молодых врачей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359124_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423353-ru.html

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29 апреля 2017, 14:53       Комментарии

В Бишкеке прошла учредительная конференция Ассоциации молодых врачей Кыргызстана с участием дипломированных молодых специалистов, а также ординаторов и студентов медицинских факультетов и вузов страны.
Цели молодежного объединения - продвижение, защита законных интересов и содействие в становлении и реализации потенциала молодых врачей, удовлетворение потребностей в получении правовых знаний, навыков и информации о достижениях в медицине, о передовом зарубежном опыте, создание базы данных молодых специалистов медицинской сферы, организация практической и организационной помощи лечебным учреждениям республики и многие другие.
Как рассказал председатель ассоциации, врач-хирург отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя Эльзар Токтоназаров, сегодня Ассоциация насчитывает около 50 человек, стать её членом может любой желающий и даже иностранный гражданин в возрасте от 20 до 38 лет.
Прием в члены объединения осуществляется общим собранием её членов, необходимо изложить о себе основные сведения, соблюдать требования Устава и исправно платить членские взносы. Учредители организации учитывают также вопросы страхования и адвокатирования молодых специалистов.
"У молодых коллег амбициозные планы, но нельзя забывать, что путь к медицинскому олимпу и тернист, и труден, - сказал в приветственном слове собравшимся участник конференции, проректор КГМА им. Ахунбаева, председатель Научного совета Минздрава КР, д.м.н., профессор-нейрохирург Кенешбек Ырысов. – Здравоохранению Кыргызстана нужны молодые силы с современными знаниями и подходом к медицинской науке, чтобы качественно и грамотно решать поставленные задачи по улучшению здоровья людей. Очень важно также сохранить и не запятнать честь белого халата и оправдать доверие пациентов".

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