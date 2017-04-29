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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане появилась Ассоциация молодых врачейВ Кыргызстане появилась Ассоциация молодых врачей

Стали известны предварительные данные об оставшихся под завалом в Аюу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359130_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423352-ru.html

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Предварительный список оставшихся под оползнем узгенцев

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На юге Кыргызстана оползень накрыл семь домов. По завалами 24 человека

Невозможность считывания данных с чипа паспорта образца 2017 года не является основанием для признания документа недействительным, - правительство

29 апреля 2017, 15:07       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций предоставило предварительные данные о семьях, которые остались под оползнем в селе Аюу Узгенского района.
Список семей:
<li>К.И., супруга, двое сыновей и две дочери - 6;</li><li>К.М. и дочь - 2;</li><li>Р.Х., супруга, дочь и двое внуков - 5;</li><li>Р.А., супруга, сын и дочь - 4;</li><li> Р.И. - 1;</li><li>К.А., супруга, двое сыновей, внук и невестка - 6 человек.</li>
Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы.
Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

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