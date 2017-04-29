Стали известны предварительные данные об оставшихся под завалом в Аюу

29 апреля 2017, 15:07 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций предоставило предварительные данные о семьях, которые остались под оползнем в селе Аюу Узгенского района.

Список семей:

<li>К.И., супруга, двое сыновей и две дочери - 6;</li><li>К.М. и дочь - 2;</li><li>Р.Х., супруга, дочь и двое внуков - 5;</li><li>Р.А., супруга, сын и дочь - 4;</li><li> Р.И. - 1;</li><li>К.А., супруга, двое сыновей, внук и невестка - 6 человек.</li>

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.