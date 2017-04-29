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Силы воздушной обороны Генштаба ВС КР пополнились новобранцами

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/sily-vozd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423351-ru.html

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29 апреля 2017, 14:45       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В Бишкеке у мемориала Воинской доблести на Южных воротах прошла церемония принятия воинской присяги молодым пополнением войсковой части 97632 Сил воздушной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил КР.
Как сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, около 70 новобранцев призыва 1-2017 года зачитали клятву на верность Родине в присутствии своих командиров, руководства Сил воздушной обороны, ветеранов ВС, а также родных и близких, которые поздравили молодых солдат и пожелали успехов в дальнейшей службе.
В ходе мероприятия для гостей были организованы показательные выступления в исполнении новобранцев по рукопашному бою и строевым приемам с оружием. Завершилась церемония прохождением молодым пополнением торжественным маршем по площади Победы.
Напомним, что в течение трех недель новобранцы под постоянным контролем командования войсковой части, ответственных офицеров и старшин изучали войсковой распорядок дня, азы строевой подготовки, основные положения Общевоинских уставов, военную технику и вооружение. В дальнейшем солдаты приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенствовании основ военного дела.

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