Силы воздушной обороны Генштаба ВС КР пополнились новобранцами

29 апреля 2017, 14:45 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В Бишкеке у мемориала Воинской доблести на Южных воротах прошла церемония принятия воинской присяги молодым пополнением войсковой части 97632 Сил воздушной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил КР.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, около 70 новобранцев призыва 1-2017 года зачитали клятву на верность Родине в присутствии своих командиров, руководства Сил воздушной обороны, ветеранов ВС, а также родных и близких, которые поздравили молодых солдат и пожелали успехов в дальнейшей службе.

В ходе мероприятия для гостей были организованы показательные выступления в исполнении новобранцев по рукопашному бою и строевым приемам с оружием. Завершилась церемония прохождением молодым пополнением торжественным маршем по площади Победы.

Напомним, что в течение трех недель новобранцы под постоянным контролем командования войсковой части, ответственных офицеров и старшин изучали войсковой распорядок дня, азы строевой подготовки, основные положения Общевоинских уставов, военную технику и вооружение. В дальнейшем солдаты приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенствовании основ военного дела.