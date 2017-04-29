По Кыргызстану дожди, ночью температура опуститься до +1 – прогноз погоды на 30 апреля

29 апреля 2017, 14:32 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +1...+6
днем: +9...+14
Таласская область
ночью: +1..+.6
днем: +6...+11
Баткенская область
ночью: +2...+7
днем: +10...+15
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +2...+7
днем: +10...+15
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +7...+12
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +5...+10
В Бишкеке 30 апреля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3...+5, максимальная температура воздуха днем +10...+12.