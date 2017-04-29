По Кыргызстану дожди, ночью температура опуститься до +1 – прогноз погоды на 30 апреля

29 апреля 2017, 14:32 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +1...+6

днем: +9...+14

Таласская область

ночью: +1..+.6

днем: +6...+11

Баткенская область

ночью: +2...+7

днем: +10...+15

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +2...+7

днем: +10...+15

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6

днем: +7...+12

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +5...+10

В Бишкеке 30 апреля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3...+5, максимальная температура воздуха днем +10...+12.