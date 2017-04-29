Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируют40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируютСписок шести семей, оставшихся под оползнем в селе АюуСписок шести семей, оставшихся под оползнем в селе Аюу

По Кыргызстану дожди, ночью температура опуститься до +1 – прогноз погоды на 30 апреля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423350-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане появилась Ассоциация молодых врачей

Сотни сотрудников Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

Сотни сотрудники Beeline по всему Кыргызстану вышли на субботник

Массовое восхождение на пик Комсомолец — в Кыргызстане пройдет альпиниада

Мартин Негеле: Зарубежные инвесторы до сих пор заинтересованы в Кыргызстане

29 апреля 2017, 14:32       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 30 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +1...+6
днем: +9...+14
Таласская область
ночью: +1..+.6
днем: +6...+11
Баткенская область
ночью: +2...+7
днем: +10...+15
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +2...+7
днем: +10...+15
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +7...+12
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +5...+10
В Бишкеке 30 апреля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3...+5, максимальная температура воздуха днем +10...+12.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум