Список шести семей, оставшихся под оползнем в селе Аюу

29 апреля 2017, 14:31 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Под оползнем в селе Аюу Узгенского района Ошской области остались шесть семей, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

В субботу, 29 апреля, в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.

Предварительный список семей, накрытых оползнем:

<ul> <li>глава семейства К. И., супруга, два сына и две дочери;</li> <li>глава семейства К. М., дочь;</li> <li>глава семейства Р. Х., супруга, дочь, два внука;</li> <li>глава семейства Р. А., супруга, сын, дочь;</li> <li>глава семейства Р. И.;</li> <li>глава семейства К. А., супруга, сын, внук, невестка.</li> </ul>

"Оставшихся под оползнем ищут 182 спасателя. Создан оперативный штаб, в который привлечены 100 военнослужащих Генштаба, 50 сотрудников МВД и 15 медиков. В поисках задействованы три единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, ведомство направило на место происшествия 30 пятиместных палаток, гигиенические средства и кухонную утварь.

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