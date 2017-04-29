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Предварительный список оставшихся под оползнем узгенцевПредварительный список оставшихся под оползнем узгенцевОползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детейОползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детей

Список шести семей, оставшихся под оползнем в селе Аюу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423349-ru.html

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Оползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детей

Под оползнем остались дети — ЧП в Узгене

29 апреля 2017, 14:31       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Под оползнем в селе Аюу Узгенского района Ошской области остались шесть семей, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
В субботу, 29 апреля, в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
Предварительный список семей, накрытых оползнем:
<ul> <li>глава семейства К. И., супруга, два сына и две дочери;</li> <li>глава семейства К. М., дочь;</li> <li>глава семейства Р. Х., супруга, дочь, два внука;</li> <li>глава семейства Р. А., супруга, сын, дочь;</li> <li>глава семейства Р. И.;</li> <li>глава семейства К. А., супруга, сын, внук, невестка.</li> </ul>
"Оставшихся под оползнем ищут 182 спасателя. Создан оперативный штаб, в который привлечены 100 военнослужащих Генштаба, 50 сотрудников МВД и 15 медиков. В поисках задействованы три единицы спецтехники", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, ведомство направило на место происшествия 30 пятиместных палаток, гигиенические средства и кухонную утварь.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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