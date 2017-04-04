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Новости Кыргызстана

40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируют40 семей из оползнеопасного участка в селе Аю эвакуируютСписок шести семей, оставшихся под оползнем в селе АюуСписок шести семей, оставшихся под оползнем в селе Аюу

Предварительный список оставшихся под оползнем узгенцев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/predva...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423348-ru.html

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Оползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детей

Под оползнем остались дети — ЧП в Узгене

29 апреля 2017, 14:32       Комментарии

Пресс-служба МЧС обнародовала предварительный список граждан, оставшихся 29 апреля под оползнем.
<li>Глава семейства К.И., в доме возможно находились супруга, два сына и две дочери;</li> <li>Гражданин К.М., возможно дома находилась его дочь;</li> <li>Гражданин Р.Х., возможно в доме находились супруга, дочь и двое внуков;</li> <li>Гражданин Р.А., возможно в доме были супруга, сын и дочь;</li> <li>Гражданин Р.И., возможно в доме был сын;</li> <li>Гражданин К.А., в доме были супруга, двое сыновей, внук и невестка.</li> Всего 24 человека.
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека.

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