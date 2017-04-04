Предварительный список оставшихся под оползнем узгенцев

29 апреля 2017, 14:32 Комментарии

Пресс-служба МЧС обнародовала предварительный список граждан, оставшихся 29 апреля под оползнем.

<li>Глава семейства К.И., в доме возможно находились супруга, два сына и две дочери;</li> <li>Гражданин К.М., возможно дома находилась его дочь;</li> <li>Гражданин Р.Х., возможно в доме находились супруга, дочь и двое внуков;</li> <li>Гражданин Р.А., возможно в доме были супруга, сын и дочь;</li> <li>Гражданин Р.И., возможно в доме был сын;</li> <li>Гражданин К.А., в доме были супруга, двое сыновей, внук и невестка.</li> Всего 24 человека.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека.