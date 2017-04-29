Оползень в Узгене. Среди оставшихся под завалами было 9 детей

29 апреля 2017, 14:26 Комментарии

Под оползнем в селе Аю Узгенского района остались 9 детей. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По предварительным данным координатора здравоохранения Ошской области Эльмиры Нарматовой, среди оставшихся под оползнем 24 жителей 9 детей - 6 школьного и 3 дошкольного возраста.

Сейчас на месте работают бригады врачей Узгенского центра семейной медицины и Центра общеврачебной практики "Мырзаке", дежурят три машины скорой медицинской помощи, также работает эпидбригада Узгенского районного центра профилактики заболеваний и госанэпиднадзора. Медицинские работники полностью обеспечены лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Напомним, сегодня, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека.

Сейчас на месте работают спасатели, поисковый отряд и бригада медиков. К поисковым работам добровольно присоединились 20 жителей округа. Психологи оказывают помощь местным жителям, которые находятся в шоковом состоянии. Из-под завалов еще никого не извлекли.